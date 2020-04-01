Казань, , 09:45 — REGNUM За передвижение по Татарии без специального пропуска со 2 апреля вводятся штрафные санкции. Соответствующее постановление кабинета министров республики опубликовано на официальном портале правительства РТ.

Сегодня, 1 апреля, сотрудники правоохранительных органов будут вести разъяснительную работу по получению и действию специальных пропусков, которые дают право жителям Татарии передвигаться в период самоизоляции.

Чтобы получить разрешение, гражданину необходимо направить бесплатное SMS-сообщение на номер 2590 с указанием фамилии, имени и отчества, адреса регистрации. В обязательном порядке необходимо раскрывать цель поездки.

Передвижение будет считаться разрешенным, когда гражданин получил ответное SMS-сообщение с уникальным кодом разрешения, в котором указан период его действия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области введут специальные пропуска для перемещения граждан на фоне введенного ранее в регионе режима самоизоляции. Планируется. что пропускной режим начнет действовать со 2 апреля. Пропуск будет выдавать работодатель, чья деятельность продолжается в условиях усиления ограничительных мер. Он будет выдаваться только с согласия работника и распространяться на передвижения работника внутри региона. Предъявлять пропуск будет необходимо вместе с документом, удостоверяющим личность.

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