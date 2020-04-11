Бейрут, , 18:02 — REGNUM Силы безопасности Ливана арестовали одну из крупнейших партий гашиша за всю историю страны, 11 апреля передает CGTN.

Спецоперация была проведена ещё в прошлом месяце, однако сообщается о ней только сейчас. Груз наркотика в 25 тонн находился в восьми грузовиках, которые были остановлены по пути в порт Бейрута.

Сообщается, что груз из Ливана направлялся в одну из африканских стран, которая могла быть промежуточным пунктом для доставки в США или ЕС.

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