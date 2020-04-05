Куньмин, Китай, , 06:34 — REGNUM Двое подозреваемых с 11 кг наркотиков были задержаны в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

После получения наводки в конце марта 2019 года, полиция города Манши Дэхун-Дай-Качинского автономного округа провинции Юньнань на границе с Мьянмой собрала специальную рабочую группу для расследования.

Уже 29 марта полиция задержала подозрительную машину, в которой находилось 11,5 кг метамфетамина и героина. Двумя днями спустя был задержан еще один подозреваемый, который переправлял наркотики через границу. Расследование продолжается.