Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Обновлённая вариация кроссовера Chevrolet Traverse поступит в продажу на мировой авторынок не ранее 2021 года. Об этом сообщает издание Motor1 со ссылкой на представителей американской корпорации.

По сведениям журналистов, машина будет иметь ряд нововведений по части систем безопасности.

Кроме того, автопроизводители снабдят авто расширенным набором систем помощи водителю, в который входят опции типа автоматического переключения дальнего света фар, контроля удержания машины в полосе движения, системы аварийного торможения.

Также рестайлинговая модель получит немного обновлённый дизайн, доработанный салон, а также ряд иных косметических доработок.

В качестве силового агрегата у авто будет шестицилиндровый мотор рабочим объёмом 3,6 л, который сочетается с 9-скоростной автоматической коробкой передач.

Напомним, в конце марта 2020 года на казахстанском предприятии «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай с конвейера сошёл первый автомобиль Chevrolet.

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