Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM Самой популярной моделью авто на авторынка Москвы и Санкт-Петербурга в марте 2020 года стал Volkswagen Polo. Об этом 11 апреля сообщает агентство «Автостат».

За прошлый месяц жители российской столицы приобрели 1527 экземпляров этого седана. На втором месте в Москве по популярности южнокорейский автомобиль KIA Rio, чьи продажи в марте 2020 года составили 1106 единиц.

Замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai. Обладателями этого кроссовера в Москве стали по итогам марта 1082 автолюбителя. Четвертое и пятое места соответственно у Hyundai Creta (1030 ед.) и Volkswagen Tiguan (816 ед.).

В Санкт-Петербурге по итогам отчетного периода было продано 535 единиц Volkswagen Polo. На втором месте по продажам там кроссовер Hyundai Creta (469 ед.). Также в марте жители Санкт-Петербурга приобрели 417 кроссоверов Volkswagen Tiguan, 416 — KIA Rio и по 290 экземпляров — Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4.

Напомним, всего на российском авторынке в марте 2020 года был продан 162 321 автомобиль.

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