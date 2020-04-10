Вашингтон, , 21:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика готова сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки, 10 апреля сообщает агентство Reuters.

На брифинге в Белом доме Трамп заявил, что США «помогают Мексике» справиться с новыми сокращениями. Согласны ли сами США сокращать добычу, Трамп не пояснил.

Глобальное масштабное сокращение добычи рассматривается странами ОПЕК+ как мера для поддержки нефтяных цен в условиях глобальной эпидемии коронавируса.

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