Мехико, , 15:56 — REGNUM Мексика согласилась снизить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор 10 апреля в ходе пресс-конференции, которая транслировалось в Facebook.

Он отметил, что от Мексики требовали такого же сокращения, как от Саудовской Аравии и России, это почти 23% добычи. Такие условия для страны слишком сложны.

Поэтому Обрадор договорился с президентом США Дональдом Трампом, что Мексика снизит добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки, а США — дополнительно на 250 тыс. баррелей. Таким образом будет компенсировано менее значительное, чем предполагалось, снижение добычи в Мексике, пояснил мексиканский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, страны ОПЕК+ в период с мая по июнь обязались сократить добычу суммарно на 10 млн баррелей нефти в сутки при условии, что Мексика также пойдёт на соглашение.

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