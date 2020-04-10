Минск, , 18:17 — REGNUM «В январе — феврале 2020 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 9048,3 млн. долларов США, в том числе экспорт — 4280 млн. долларов, импорт — 4768,3 млн. долларов», — сообщил сегодня, 10 апреля Национальный статистический комитет Белоруссии.

В официальном сообщении сказано также, что оборот внешней торговли товарами в текущих ценах к уровню января — февраля 2019 года рухнул на 14%, экспорт — на 14,3%, а импорт — на 13,7%.

«По итогам января — февраля 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 14,5%, импорт — на 12,4%. Средние цены экспорта увеличились на 0,2%, импорта сократились на 1,5%», — констатировал Белстат.

Статистический комитет сегодня, 10 апреля, опубликовал данные по повышению цен в январе-феврале. По официальным данным, по сравнению с мартом 2019 года цены нынешнего марта в Белоруссии выросли на 4,9%: на продовольственные товары — на 3,6%, на непродовольственные товары — на 4,6%, а на услуги — на 7,5%.

Отметим, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко подписал указы N401 «О параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год» и N402 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2020 год». Согласно этим указам, инфляция в Белоруссии за 2020 год не превысит 5%, ВВП вырастет на 2,8%, производительность труда по ВВП — на 2,6%, реальные располагаемые денежные доходы населения — на 2,4%, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составит 1% к ВВП, а экспорт товаров и услуг вырастет на 3,6%.

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