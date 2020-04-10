Москва, , 08:52 — REGNUM Мировые цены на нефть значительно снизились. По мнению большинства жителей России (14%), снижение цен произошло из-за пандемии коронавируса, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Также среди причин падения цен на нефть граждане назвали выход России из сделки с ОПЕК+, недоговоренность с Саудовской Аравией (8%), избыток нефти, падение спроса (7%).

Считают, что это политика 6% опрошенных, действия Саудовской Аравии, ОАЭ (6%), экономические войны, передел рынка (4%). Примечательно, что 42% затруднились назвать причины снижения цен на нефть.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведён 29 марта 2020 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом подтвердил намерение России содействовать стабилизации ситуации на мировом рынке нефти.

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