Москва, , 03:00 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом подтвердил намерение России содействовать стабилизации ситуации на мировом рынке нефти. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

«Подтвержден настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсуждали ситуацию на рынках нефти, в том числе в рамках состоявшегося заседания ОПЕК+ и будущей видеоконференции министров энергетики «большой двадцатки» (G20).

Ранее ИА REGNUM сообщало о готовности стран ОПЕК+ сократить суммарную добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки (с 43,8 млн до 33,8 млн барр/сут). При этом на Саудовскую Аравию и Россию придётся основной объём сокращений — по 2,5 млн барр/сут.

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