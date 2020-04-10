Хабаровск, , 07:07 — REGNUM 70 млн рублей в рамках льготного кредитования взяли аграрии Хабаровского края на проведение посевной кампании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.

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Благодаря механизму льготного кредитования аграрии Хабаровского края смогли подготовиться к посевной, а также привлечь средства на новые инвестиционные проекты под 1%-1,5% годовых. С начала года Минсельхоз РФ уже одобрил краевым сельхозпроизводителям льготные кредиты на 73 млн рублей, на рассмотрении находятся ещё два пакета общей суммой в 150 млн рублей.

Посевная кампания в Хабаровском крае началась в срок, даже несмотря на ситуацию с COVID-19 в мире и России.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Бурятии начнут посевную в срок, несмотря на пандемию коронавируса.