Улан-Удэ, , 14:37 — REGNUM Аграрии Бурятии начнут посевную кампанию в установленные агротехнические сроки, несмотря на ограничительные меры в связи угрозой коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

По словам министра, благодаря неплохому урожаю 2019 года в большинстве хозяйств есть собственные семена. Всего при потребности 23,4 тыс. тонн на весенне-полевые работы засыпано 22 тыс. тонн семян зерновых и кормовых культур.

«Обеспеченность собственным семенным материалом составляет 94%, остальной недостающий объем семян будет закрыт за счет семеноводческих хозяйств», — отметили в министерстве.

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