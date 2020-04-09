Москва, , 15:40 — REGNUM Меры по борьбе с новым коронавирусом должны быть сбалансированными, чтобы не нарушить деятельность оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил 9 апреля президент России Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Он напомнил, что действия властей направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан. Однако они должны быть сбалансированы, должны соответствовать реальной обстановке в каждом регионе.

Особенно это важно для устойчивой и ритмичной работы системообразующих предприятий, включая оборонно-промышленный комплекс, подчеркнул глава государства.

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