Москва,
6 апреля 2020, 17:58 — REGNUM
Санкции США против российского ВПК создают помехи в банковских операциях, приводят к задержкам оплаты со стороны покупателей и не приносят новых клиентов, но при этом и негативное влияние от санкций тоже оказалось небольшим, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в понедельник, 6 апреля, комментируя публикацию китайского информагентства «Синьхуа» об «обратном эффекте» санкций.
Ранее «Синьхуа» опубликовала материал, в котором утверждается, что санкции, введенные властями США против российского военно-промышленного комплекса, дали обратный эффект: Россия не потеряла прежних покупателей своего оружия и сумела найти новых.
«Я бы не стал напрямую связывать успехи России в области военно-технического сотрудничества с антироссийскими санкциями. Всё-таки они создают определённую помеху в банковских операциях и приводят к задержкам оплаты со стороны покупателей российского вооружения. Новых же клиентов эти санкции совершенно точно не приносят.
При этом и негативное влияние от них тоже оказалось небольшим и было полностью перебито эффектом от рекламы российского оружия в Сирии. Однако стоит также отметить, что рост продаж невелик и не соответствует роста мирового рынка вооружений — второе место пока удается удерживать уверенно, но конкуренты с каждым годом подтягиваются, а пропасть до объёмов торговли США недостижима», — отметил Леонид Нерсисян.