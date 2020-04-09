Брюссель, , 03:55 — REGNUM Евросоюз формирует пакет помощи в размере €20 млрд для стран-партнёров, которые ведут борьбу с коронавирусом и последствиями его распространения, объявил 8 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

«Цель состоит в том, чтобы помочь наиболее уязвимым странам, в частности, в Африке, соседним с ЕС государствам, а также странам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке и Карибском бассейне», — сказал он.

Программа ЕС получила название «Team Europe». По словам Борреля, средства на её реализацию будут найдены непосредственно в ЕС, у государств-членов объединения и их финансовых организаций, в частности, у Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

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