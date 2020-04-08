Брюссель, , 17:36 — REGNUM Финансовая помощь свыше €15,6 млрд будет перечислена Европейским союзом Турции, Западным Балканам, странам «восточного партнёрства», Африке, Латинской Америке, сообщается в заявлении Европейской комиссии от 8 апреля.

Уточняется, что африканским государствам будет выделено €3,25 млрд (€1,19 млрд — Северной Африке и €2,1 млрд — южноафриканским странам).

Страны «восточного партнёрства» (Белоруссия, Украина, Молдавия, Грузия, Азербайджан и Армения) получат €962 млн, а Турция и Западные Балканы — €800 млн.

Также помощь будет направлена в Латинскую Америку, Карибский и Тихоокеанский регионы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах ЕС направить нуждающимся странам €15 млрд заявили накануне, 7 апреля, в ЕК.

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