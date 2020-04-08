Москва, , 16:18 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 31 марта по 6 апреля выросли в среднем на 0,3% после роста на 0,2% неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала апреля, по оценке ведомства, составила 0,3%, с начала текущего года — 1,6%.

За последнюю неделю цены на гречневую крупу выросли в среднем на 3,5%, а в 26 субъектах Федерации — на 5% и более. Куриные яйца подорожали на 3,2%, а рост их стоимости на 5% и выше отмечен в 23 регионах. Сахар-песок подорожал в среднем на 3,1%, в 16 регионах — более чем на 5%.

Среди других продуктов питания на 1,8% подорожало мясо кур, на 1,5% — рис, на 1,2% — пшеничная мука, на 0,7% — макаронные изделия, вермишель и фруктово-ягодные консервы для детского питания, на 0,6% — свинина и соль, на 0,5% — мясные консервы, на 0,4% — овощные консервы для детского питания и пшено.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,3%, в том числе репчатый лук стал дороже на 11,3%, белокочанная капуста — на 5,3%, морковь — на 5,2%, картофель — на 4%, яблоки — на 1,9%. В то же время огурцы стали дешевле на 7,6%, помидоры — на 2,7%.

Отмечен также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, сухие корма для домашних животных подорожали на 1%, туалетное мыло — на 0,7%, хозяйственное мыло — на 0,5%, стиральный порошок, туалетная бумага, зубные щётки и детские подгузники — на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин, по оценке Росстата, за неделю в среднем не изменились, дизельное топливо подешевело на 0,2%.

Читайте также: В России в марте резко подорожали сахар, гречка и овощи