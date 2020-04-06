Москва, , 16:32 — REGNUM В России в марте зафиксирован резкий рост потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров. Об этом сообщает 6 апреля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В частности, по данным ведомства, в среднем на 13,5% подорожал сахар-песок. В 23 регионах цены на него выросли на 16,1% и более. Наибольший рост цен отмечен в Чувашии — на 27,5%, Алтайском крае — на 26,2%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды овощей и фруктов. Так, помидоры за месяц подорожали в среднем на 14,9%, репчатый лук — на 14,1%, морковь — на 9,4%, чеснок — на 8,9%, лимоны — на 7,8%, виноград — на 6,7%, картофель — на 6,1%.

Также существенно подорожала гречневая крупа — на 6,2%. В 32 регионах цены на неё выросли на 7%, в том числе в Башкирии — на 13,8%, в Алтайском крае — на 13,7%.

В целом, по данным Росстата, инфляция в России в марте составила 0,6%, а в годовом выражении — ускорилась до 2,5%. Среди лидеров по росту потребительских цен — Дагестан и Тульская область.

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