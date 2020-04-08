Магадан, Магаданская область, , 04:58 — REGNUM Согласно опубликованному Минстроем рейтингу регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году Магаданская область заняла практически последние позиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Колыма со своим благоустройством, комфортной городской средой оказалась на 36 месте из 41, с общим количеством набранных баллов 38. Лидер рейтинга Московская область набрала 87 баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия по итогам 2019 года заняла восьмое место, набрав 74 бала в рейтинге комфортной городской среды.