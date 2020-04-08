Якутск, , 04:50 — REGNUM Минстрой России опубликовал рейтинг регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт ведомства.

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В рейтинге участвуют 84 региона России, комфортность оценивали по 35 критериям.

Якутия по итогам 2019 года заняла восьмое место, набрав 74 бала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области три города, Калуга, Обнинск и Белоусово, по итогам 2019 года вошли в число городов с наиболее комфортной средой по результатам полученных Минстроем России данных на основании расчёта состояния городской среды в 1 115 населённых пунктах страны.