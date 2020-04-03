Ижевск, , 14:32 — REGNUM В Удмуртии планируют ограничить движение граждан и транспортных средств между муниципальными районами. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

«Я дал поручение разработать меры по ограничению передвижения лиц и транспортных средств между муниципальными образованиями Удмуртской Республики. В течение двух-трёх дней мы подробно об этих мерах сообщим», — добавил глава региона.

Бречалов подчеркнул, что речь не идёт о поставке товаров и выполнении договорных обязательств.

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ИА REGNUM напоминает, накануне глава Удмуртии говорил, что закрывать въезды в города и районы пока нет оснований.

«У нас много экономических и социальных связей, которые очень сложно прервать. Будем действовать в соответствии с ситуацией», — пояснил он.