Москва, , 13:46 — REGNUM Китайский автопроизводитель Changan поможет сотрудникам московских больниц в борьбе с коронавирусом, предоставив автомобили из своего автопарка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автомобили планируется передать в Инфекционную клиническую больницу № 1, Инфекционную клиническую больницу № 2, Московскую больницу № 40, а также в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и Городскую клиническую больницу № 67.

Кроме того, китайский автопроизводитель совместно с другими производителями автомобилей и дилерскими центрами запустили совместный проект. Его целью является агитация владельцев машин к тому, чтобы те соблюдали режим самоизоляции и не покидали свои дома. Также Changan ведёт научные исследования, направленные на защиту здоровья каждого водителя.

Напомним, в марте текущего года автокомпания провела премьеру новой интеллектуальной системы защиты здоровья, которая эффективно фильтрует и вентилирует воздух в машине. Фильтр класса «PM0.1» обеспечивает фильтрацию воздуха на 97,7%.

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