Москва, , 12:26 — REGNUM По итогам января — февраля 2020 года Geely Atlas стал самым продаваемым китайским автомобилем в РФ. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За первые два месяца текущего года в России было приобретено 1053 автомобиля — 17% от всего авторынка китайских машин в стране.

На втором месте по объёму продаж находится Haval F7. По итогам отчётного периода он занимает 16,3% от общего объема продаж китайских авто в РФ. Тройку лидеров замыкает кроссовер Haval F6, который предпочли приобрести 819 российских автолюбителей.

Четвёртое и пятое место в этом рейтинге занимают соответственно модели Changan CS35Plus (516 ед.) и Chery Tiggo 4 (516 ед.).

По данным агентства, всего за первые два месяца текущего года в России было реализовано 6241 авто китайских компаний. Причём большая часть от этого числа (95%) приходится на сегмент кроссоверов.

Напомним, в феврале 2020 года китайские автодилеры продали в КНР на 80% меньше авто, чем за февраль 2019 года.

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