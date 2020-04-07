Ульяновск, , 07:34 — REGNUM В Ульяновской области медицинские работники, которые лечат пациентов с коронавирусом и из группы риска, «подвергая себя опасности», к федеральной выплате получат «региональную материальную помощь». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.

Глава региона напомнил, что врачи «находятся на передовой борьбе с инфекцией, ставят заслон», помогают «в борьбе с этим невидимым врагом». Он поблагодарил их за «мужество и самоотверженность».

«Вы все герои, спасибо вам от всех нас. Понимаю, что риск трудно измерить», — сказал Сергей Морозов, напомним, что ранее на федеральном уровне принято решение о выплате «стимулирующих» для работников здравоохранения.

«Такой же указ подготовил и я. Согласно этому документу все, кто работает сейчас в нашем здравоохранении, кто лечит пациентов, подвергая себя опасности, получит дополнительно к федеральной — региональную материальную помощь. Врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, санитаркам, водителям автомобилей, то есть по сути всем работникам, занятым в здравоохранении, будут осуществляться выплаты стимулирующего характера за фактически отработанное время, начиная с 17 марта», — сообщил глава региона.

По данным региональных властей, при оказании помощи пациентам с коронавирусом врачам предусмотрена выплата в размере 20 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 10 тыс. рублей, младшему или прочему персоналу — 5 тыс. рублей.

Напомним, регионы Приволжского федерального округа получат из федерального бюджета 1 128 987,1 тыс. рублей в качестве стимулирующих выплат для медицинских работников. В том числе в Ульяновскую область направлено 43 414,9 тыс. рублей — меньше предусмотрено только для Марий Эл и Мордовии (26 221,3 тыс. и 29 641,8 тыс. рублей). Максимальные

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Отметим, ранее в Ульяновской области утвердили тарифы по оказанию медицинской помощи пациентам с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией. Затраты на лечение пациента в стационаре за счет средств ОМС в зависимости от тяжести течения болезни составят от 59 тысяч до 242,8 тысячи рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе количество предварительно подтверждённых случаев коронавируса выросло за два дня с 15 до 17. Из них 13 человек — жители посёлка Карсун.

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