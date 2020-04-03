Нижний Новгород, , 10:55 — REGNUM Регионы Приволжского федерального округа получат из федерального бюджета 1 128 987,1 тыс. рублей в качестве стимулирующих выплат для медицинских работников. Дополнительные средства предусмотрены сотрудникам больниц «за особые условия труда и дополнительную нагрузку» при оказании помощи гражданам, у которых выявлен коронавирус и лицам из групп риска заражения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно распоряжению, наибольшие суммы из регионов Приволжского федерального округа получат Башкирия и Татария — соответственно 155 594,7 тыс. и 146 740 тыс. рублей. Также значительные суммы выделены Самарской области (124 222,1 тыс. рублей), Нижегородской области (121 250,1 тыс. рублей) и Прикамью (103 022,9 тыс. рублей).

Далее распределение следующее: в Саратовскую область в качестве стимулирующих выплат для медработников направят 93 263,3 тыс. рублей, в Оренбуржье — 78 776,5 тыс. рублей, Удмуртия получит 59 292,6 тыс. рублей, Кировская область — 51 459,3 тыс. рублей, Чувашия — 48 157,5 тыс. рублей, Пензенская область — 47 930,1 тыс. рублей, Ульяновская область — 43 414,9 тыс. рублей.

Меньше всего трансфертов предусмотрено для Марий Эл и Мордовии — соответственно 26 221,3 тыс. и 29 641,8 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 3 апреля подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 185.

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