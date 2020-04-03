Ульяновск, , 05:43 — REGNUM В Ульяновской области утвердили тарифы по оказанию медицинской помощи пациентам с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вся медицинская помощь пациентам с выявленным COVID-19 будет оплачиваться по новым тарифам, начиная с 1 марта. По словам директора ульяновского территориального ФОМС Екатерины Буцкой, будут перераспределено 397,3 млн рублей «за счёт временной отмены диспансеризации и профилактических осмотров взрослого населения». По её словам, это позволит «поддержать первичное звено, на которое сейчас легла основная нагрузка по профилактике и выявлению коронавирусной инфекции».

Затраты на лечение пациента с коронавирусом в стационаре за счет средств ОМС в зависимости от тяжести течения болезни составят от 59 тысяч до 242,8 тысячи рублей. В министерстве здравоохранения поясняют, что это позволит медицинским организациям закупать лекарственные средства и технологии, включая аппараты ИВЛ и ЭКМО для экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля в Ульяновской области под наблюдением медработников находились 400 человек, всего прибыли из-за рубежа 1325 жителей. В стационары госпитализированы десять человек с ОРВИ, прибывших из зарубежных стран. Ранее в регионе был подтверждён один случай коронавируса: инфекцию выявили у 15-летного подростка из Димитровграда, вернувшегося из Англии. Спустя две недели он выздоровел.