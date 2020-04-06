Москва, , 13:44 — REGNUM Российская валюта продолжает укрепляться на торгах 6 апреля, хотя импульс роста носит сдержанный характер на фоне отката нефтяных цен после недавнего ралли, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Доллар попытался протестировать отметку 76 руб., но встретил поддержку и частично отскочил. При этом пара остается в небольшом минусе, несмотря на крепкие позиции американской валюты на Форексе.

Сейчас главным драйвером укрепления рубля является нефтяной рынок. Участники рынка начали ставить на возобновление сделки ОПЕК+ в новом формате, что закономерно подтолкнуло баррель вверх.

Однако здесь много факторов неопределенности, включая поведение США, которое может стать камнем преткновения при принятии решения. В любом случае пока подвижки в сырьевом сегменте, хотя бы на уровне вербальных интервенций, удерживают баррель нефти Brent на плаву, что служит опорой для российской валюты.

При этом ожидать полноценного ралли рубля и нефти пока рано, поскольку велика вероятность, что даже если производители придут к какому-то общему решению, оно может не устроить участников рынка, которые не могут игнорировать дальнейшее падение спроса в условиях пандемии коронавируса.

Другими словами, несмотря на нынешние зачатки оптимизма, волатильность и неопределенность пока остается высокой. В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль, вероятно, будет осциллировать вокруг отметки 76 руб., а основное внимание будет приковано к рынку нефти и новостям о коронавирусе», — считает эксперт.

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