Москва, , 13:25 — REGNUM Рубль в начале апреля начал понемногу укрепляться к доллару США. Курс доллара снизился на 1 рубль 32 копейки. Таковы данные торгов на Московской бирже.

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Так, если доллар 28 марта стоил 77,73 рубля, то по данным на 6 апреля, курс доллара составляет 76, 41 рубля.

Снизился и курс евро — на 3 рубля 11 копеек. 6 апреля за европейскую валюту дают 82,63 рубля, 28 марта один евро продавался за 85,74 рубля.

Как сообщалоИА REGNUM, согласно данным опроса рекрутингового агентства Superjob.ru, у жителей России снизился интерес к динамике курса доллара.

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