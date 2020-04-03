Париж, , 21:30 — REGNUM Airbus планирует сократить выпуск лайнеров A320 из-за кризиса в авиационной отрасли, 3 апреля сообщает агентство Reuters.

В настоящий момент Airbus производит по 60 самолетов A320 в месяц. По информации агентства, авиапроизводитель уже снизил запрос поставщикам на 40%, что соответствует уменьшению числа производимых лайнеров до 36.

Кроме того, число производимых лайнеров A350 может быть снижено до пяти в месяц, число самолетов семейства A330 — до двух в месяц.

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