Сиэтл, США, , 03:27 — REGNUM Американская авиакорпорация Boeing планирует возобновить производство авиалайнеров 737 MAX в мае, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из источников, Boeing запросила поставщиков отправить запчасти для этой модели лайнеров в апреле. Другой указал, что производство самолетов начнется в мае. Отмечается, что изначально Boeing планировали вновь начать производство 737 MAX еще в апреле, однако пандемия коронавируса нарушила их планы.

Напомним, корпорация Boeing прекратила производство 737 MAX после двух крушений самолетов в Эфиопии и Индонезии. В ходе расследования выяснилось, что причиной авиакатастроф стали конструктивные недостатки авиалайнеров этой модели.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не могут допустить краха Boeing из-за пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что корпорации потребуются «относительно небольшие деньги», чтобы удержать бизнес на плаву.

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