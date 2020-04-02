Москва, , 19:03 — REGNUM Заявление президента США Дональда Трампа о состоявшемся телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Не было такого разговора», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп сообщил в своём микроблоге в Twitter, что наследный принц Саудовской Аравии проинформировал его о состоявшемся телефонном разговоре между ним и Владимиром Путиным.

В связи с этим глава Белого дома выразил надежду, что Москва и Эр-Рияд начнут сокращение добычи нефти по меньшей мере на 10 млн баррелей в сутки. После этого сообщения цена на нефть Brent подскочила более чем на 46%.

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