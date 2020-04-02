Эр-Рияд, , 17:59 — REGNUM Саудовская Аравия призвала к срочному созыву встречи ОПЕК+ (члены Организации стран — экспортёров нефти и Россия). Об этом сообщает 2 апреля государственное Саудовское агентство печати.

Как отмечается, саудовские власти призывают к скорейшему достижению справедливого соглашения о восстановлении баланса на нефтяном рынке.

Чуть ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter о состоявшемся телефонном разговоре между наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и президентом России Владимиром Путиным.

Глава Белого дома выразил надежду, что Москва и Эр-Рияд начнут сокращение добычи нефти"примерно на 10 млн баррелей, а возможно, и значительно больше».

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