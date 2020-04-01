Минск, , 14:34 — REGNUM Совмин Белоруссии 30 марта принял постановление № 184 «О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке», которым введён предельный показатель повышения цен и тарифов. Об этом сегодня, 1 апреля проинформировала пресс-служба правительства постсоветской республики.

Постановление принято «в целях недопущения роста цен и обеспечения потребительского рынка товарами», сказано в официальном комментарии, опубликованном на сайте правительства.

Министерствам и госконцернам (включая «Белнефтехим»), а также другим республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Мингорисполкому «необходимо не допускать роста отпускных цен и тарифов на товары и услуги, оказываемые подчиненными организациями, выше 0,5% ежемесячно», отметили в Совмине.

«Также им нужно обеспечить поставки производимой продукции в розничную торговую сеть под потребность внутреннего рынка. Юрлицам всех форм собственности и ИП, осуществляющим производство, ввоз и реализацию товаров на внутреннем рынке или оказывающим услуги, также следует не допускать повышения цен и тарифов выше 0,5% ежемесячно», — проинформировало правительство. Повышать цены и тарифы выше установленного предела допускается только по согласованию с Комиссией по вопросам госрегулирования ценообразования при правительстве. Контроль за выполнением этих поручений и соблюдением ассортиментного перечня товаров субъектами торговли возложен на министерство антимонопольного регулирования и торговли, облисполкомы и Мингорисполком.«Несоблюдение ассортиментного перечня товаров, превышение розничных цен на товары по сравнению с ценами, действовавшими на 1 апреля 2020 г. (без учета снижения цен на время проведения мероприятий, направленных на продвижение товаров и привлечение покупателей), считается грубым нарушением правил торговли, влекущим за собой последствия в соответствии с законодательством», — сказано в официальном комментарии. Совмин Белоруссии пригрозил отнесенностью вплоть до уголовной. Постановление будет действовать до 30 июня.

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