Москва, , 08:17 — REGNUM Торги по нефти марки Brent закрылись в хорошем плюсе. Цена на нефть сорта Brent повышалась на 23%, до $27,89. К закрытию американской сессии покупатели отступили к уровню $25,74, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цена на нефть выросла после того, как Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о переговорах по стабилизации энергетических рынков. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что они согласились с тем, что нынешняя ценовая конъюнктура на нефть не соответствует интересам двух стран.

Также резкий роста цен могла вызвать официальная киотская статистика по индексам деловой активности в промышленности и секторе услуг за март, которая превзошла прогнозные значения.

Для отражения тенденции необходимо последовательное улучшение показателей на протяжении трех месяцев. Пока рано судить о том, что экономика вернулась к нормальному состоянию. В любом случае для нефтяного рынка это положительный фактор.

Согласно исследованию Reuters, объем добычи нефти ОПЕК вырос на 90 тыс. баррелей в день в марте до 27,93 млн на фоне увеличения объема добычи в Саудовской Аравии и ОАЭ. Если США, Россия и ОПЕК смогут договориться до середины апреля, то на нефтяном рынке ожидается краткосрочное ралли в район $40, а это 84% от минимума $21,64 зафиксированного 30 марта 2020 года.

Сегодня, 1 апреля, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. После семнадцати часовой консолидации рынок готов продолжить восходящее движение до $29. Технические условия для восстановления цены созданы. Чтобы покупатели стали активными, цене нужно закрепиться выше $29,20.

Читайте также: Погружение нефти ниже $25 опасно