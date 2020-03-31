Москва, , 15:59 — REGNUM Рынок энергоносителей 31 марта пытается избежать негативного сценария с уходом на еще более критические уровни после возврата выше психологически значимого рубежа в $25. по сорту Brent. Цена на североморскую смесь растет на 4,5% после того, как в начале недели котировки опускались до минимального уровня за последние 19 лет в $23,32, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«С начала 2020 года черное золото марки Brent потеряло более двух третей стоимости, ознаменовав таким образом наихудшую квартальную динамику с 1990 года. Однако фундаментальная картина пока не меняется к лучшему.

На фоне сохранения предпосылок раскручивания ценовой войны (так Саудовская Аравия подтвердила планы по наращиванию экспорта в мае на 600 тыс. барр./сутки до 10,6 млн барр./сутки) продолжает сворачиваться потребление из-за ухудшения ситуации в экономике и введения карантинных мер.

Так, за последние пару дней о закрытии объявило несколько НПЗ в США, Европе и Индии. На этом фоне банк JP Morgan прогнозирует, что уже к концу II кв. 2020-го мировые нефтяные хранилища будут переполнены, поэтому для балансировки рынка котировки должны опуститься до $15−20.

По мнению IHS Markit, в течение ближайших трех месяцев мировая добыча может сократиться на 10 млн барр./сутки и тем самым уменьшить текущий навес предложения, который сейчас оценивается в 26 млн барр./сутки.

Еще одним фактором, который способен затормозить или вовсе остановить развитие негативной динамики рынка, может стать потенциальное достижение договоренностей об ограничениях нефтедобычи крупнейшими производителями черного золота.

Надежды на это окрепли после телефонного разговора в понедельник президентов США и России, которые в том числе обсудили пути решения проблемы волатильности на рынке нефти. Министры энергетики обеих стран получили поручение продолжить диалог, что позволяет не исключать в дальнейшем присоединение к этой дискуссии представителей Саудовской Аравии.

Ведущие свою деятельность в штате Техас американские компании попросили регулятора рассмотреть идею ограничения на добычу нефти, что также внушает определенный оптимизм», — пояснил эксперт.

Читайте также: Нефть пытается оттолкнуться от минимальных отметок