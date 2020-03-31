Москва, , 13:46 — REGNUM Нефтяные цены вновь пытаются оттолкнуться от минимальных за последние 18 лет отметок. Главной причиной является телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина о двухсторонних консультациях по вопросу избыточного предложения сырья, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«В данный момент наблюдается серьезный дисбаланс на рынке, который может усугубиться после того как перестанут действовать договоренности в рамках ОПЕК+: начиная с апреля ведущие экспортеры нефти получат возможность увеличивать объемы добычи по своему усмотрению.

В условиях падения глобального спроса на рекордные 26 млн баррелей в сутки (или 25% от общего объема) из-за карантинных мер дополнительный рост предложения может привести к крайне негативным последствиям.

Мировые хранилища нефти заполнены под завязку и уже совсем скоро все больше производителей будут готовы не только бесплатно раздать свои запасы, но и заплатить любому, кто согласится их приобрести.

Подобная картина уже сейчас наблюдается в труднодоступных регионах США, где присутствуют проблемы с логистикой, однако, если текущий кризис не будет разрешен в ближайшее время, то сложности начнут возникать повсеместно.

Нефтяные трейдеры в спешке ищут любые доступные судна для хранения излишков сырья: объем нефти на танкерах растет рекордными темпами и совсем скоро может достигнуть 100 млн баррелей. 31 марта ожидаются нефтяные цены вблизи $27 за баррель», — считает эксперт.

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