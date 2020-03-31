Москва, , 15:03 — REGNUM В феврале 2020 года в России было совершено порядка 13,7 тыс. лизинговых сделок по автотранспорту, что на 23% выше прошлогоднего результата. Об этом 31 марта сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

88% от февральских лизинговых сделок пришлось на юрлица, а 12% — на физлица. Отмечается, что около 60% сделок по лизингу пришлось на сегмент легковых авто, 24% — на грузовики. Ещё 14% — это лизинг кроссоверов, а оставшиеся 2% — лизинг автобусов.

Напомним, в начале марта текущего года облпрокуратура Челябинска сообщила, что одна из фирм города попалась на незаконной выдаче микрокредитов под видом договоров лизинга. Компания заключала договоры займа и выдавало деньги под проценты, а в залог брала автомобили.

Читайте также: В Ульяновске возьмут в лизинг трамваи за 6 млрд рублей