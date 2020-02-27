Ульяновск, , 12:32 — REGNUM В Ульяновской области муниципальное унитарное предприятие «Ульяновскэлектротранс» планирует взять в лизинг 70 трамваев на десять лет. На это предусмотрено почти 5,9 млрд рублей. Соответствующие извещения о проведении двух конкурсов опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Конкурсы проводятся в электронной форме. В рамках одного из них победитель должен будет оказать услуги финансовой аренды (лизинга) 41 трамвая, в рамках другого речь идёт о 29 трамваях. Всего для нужд МУП «Ульяновскэлектротранс» будет взято в аренду 70 трамваев, из них большинство должны быть переданы до сентября 2020 года.

Начальная цена контрактов составляет соответственно 3 460 116 625,57 рублей и 2 432 215 999,36 рублей, общий размер предусмотренных средств — 5 892 332 624,93 рубля.

Срок лизинга в рамках двух конкурсов составляет 120 месяцев (десять лет). Все трамваи должны быть большой вместимости, новыми и низконапольными, с возможностью автономного хода.

Ранее ульяновские власти заявляли, что 70 трамваев будут приобретены с использованием механизма лизинга и при поддержке федерального бюджета. Это позволит обновить трамвайный парк и вывести из эксплуатации вагоны 1977−1987 годов выпуска. Низкопольные вагоны будут выполнены в комплектации «Доступная среда» и оборудованы кондиционером.

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