Москва, , 13:58 — REGNUM Многие заведения общепита столицы не в состоянии рассчитаться со своими сотрудниками даже за март 2020 года. Об этом 31 марта заявил председатель комитета по ресторанному бизнесу МРО «Деловая Россия» Сергей Миронов на пресс-конференции в режиме онлайн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Официант привык к ежедневному доходу, а сейчас он оказался на улице», — пожаловался Миронов.

По его словам, не все предприятия общепита в столице смогут отправить свой персонал в оплачиваемый отпуск. Значительная их часть уже сейчас понимает, что не в состоянии расплатиться с сотрудниками за март.

Также Миронов предложил выплачивать пособие 19,5 тысяч рублей не только москвичам, которые потеряли работу, но и тем, кто ушел в неоплачиваемый отпуск.

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