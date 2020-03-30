Москва, , 15:10 — REGNUM Начало текущей недели открылось ростом доллара на 1,5 руб., что, безусловно, не стало чем-то удивительным для трейдеров. К росту рубля как не было предпосылок, так и нет до сих пор, плюс ещё добавились дополнительные факторы, которые всю неделю будут довлеть на рубль, заявила корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт по личным инвестициям Алена Лапицкая.

«Первым из этих факторов является продолжающаяся нефтяная война, которая не даёт ценам на нефть отрасти хоть сколько-нибудь прилично. Маленький рост, которым открылись цены на нефть марки Brent до $27,50, быстро откатил вниз.

В условиях пандемии прекратились инвестиционные потоки, которые поддерживали рубль на протяжении долгого времени. Данный фактор является сейчас одним из ключевых для цен на национальную валюту.

Внутренним фактором, конечно же станет «карантинная» неделя, которая ослабит бизнес-процессы и наложит дополнительное финансовое бремя на малый и средний бизнес.

В следствие вышеуказанных факторов на текущей неделе мы можем увидеть рост доллара до отметок в 81 рубль за единицу американской валюты, после чего небольшую коррекцию к 79,40 под конец недели.

Но, безусловно, это не предел падения рубля. По евровалюте видится коррекция до 87,36 с дальнейшей ближайшей целью в 88,70 рубля за единицу. В более дальней перспективе — уход до 94 рублей за евро», — считает эксперт.

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