Москва, , 12:58 — REGNUM В начале новой торговой недели 30 марта российская валюта продолжает обесцениваться на фоне сочетания ряда негативных драйверов, присутствующих на мировых площадках. Доллар в моменте достигал отметки 80,25 руб., откуда частично скорректировался, но еще не закрыл утренний гэп и остается над уровнем 79 руб, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Против рубля играет целая совокупность факторов, от дальнейшего распространения пандемии коронавируса, в том числе и в России, до нового обвала на нефтяном рынке. С сегодняшнего дня в Москве введен режим самоизоляции, который также утвердили в Подмосковье.

Более того, премьер-министр Михаил Мишустин предложил распространить эту практику на все регионы страны, что в очередной раз подчеркивает сложность сложившейся ситуации и сигнализирует о масштабном ущербе для экономики и, соответственно, оказывает давление на отечественные активы, включая рубль.

Тем временем нефть обвалилась под отметку $23 за баррель, усилив негативный сентимент вокруг российской валюты. В краткосрочной перспективе котировки черного золота, скорее всего, будут находиться во власти продавцов/

Но в среднесрочной перспективе есть надежда на отскок, поскольку из-за охлаждения спроса хранилища переполняются, что в свою очередь может заставить производителей сократить или и вовсе временно остановить добычу.

При этом общий тренд на рынке будет оставаться медвежьим до тех пор, пока пандемия не достигнет пика, что предполагает сохранение давления на рубль», — считает эксперт.

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