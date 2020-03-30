Ростов-на-Дону, , 11:49 — REGNUM Два предприятия, расположенных в городе Шахты Ростовской области, наладят производство медицинских масок. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 марта.

С инициативой выступили руководители ООО «Мартин» и ООО «Киса», отметившие, что предприятия готовы к изготовлению средств защиты. Общее количество масок, которые будут производить работники двух организаций в смену, составит 12 тыс. изделий.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Ростовская область ожидает поступления первой партии медицинских масок. 510 тыс. изделий поступит в регион в ближайшее время, однако проблему нехватки средств защиты не решит. По словам донского губернатора Василия Голубева, стабилизация ситуации с масками произойдёт в апреле.

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