Ростов-на-Дону, , 15:14 — REGNUM Ростовская область ожидает поступления 510 тыс. медицинских масок. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Сейчас мы закупаем ещё 510 тысяч масок, это лишь первая партия, которая поступит в регион в ближайшее время», — отметил глава региона.

По словам Голубева, дефицит индивидуальных средств защиты наблюдается не только на Дону, но и в других российских регионах.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Новочеркасский завод смазочных материалов разработал гель-антисептик на основе изопропилового спирта, производство которого начнётся в ближайшее время.

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