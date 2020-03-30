Москва, , 10:20 — REGNUM Сегодня, 30 марта, курс рубля по отношению к американской и европейской валютам снизился. Так, на открытии торгов на Московской бирже курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля.

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При этом евро подорожал на 1,35% и торгуется на уровне 88,92 рубля.

По состоянию на 10:01 доллар прибавил 1,6%, достигнув отметки 80,4 рубля. Европейская валюта стоит немногим более 89 рублей (+1,3%).

Добавим, что на 30 марта Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 77,73.

Как сообщало ИА REGNUM, торги по рублёвым парам 27 марта закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,75%, до 78,82 рубля, евро/рубль — на 2,72%, до 87,73 рубля.

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