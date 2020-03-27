Москва, , 17:43 — REGNUM Курс доллара на торгах в пятницу, 27 марта, превысил 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 17:24 мск курс доллара поднялся на 1 рубль 54 копейки относительно уровня закрытия предыдущих торгов и достиг 79,01 рубля.

Тем временем евро подорожал на 1 рубль 47 копеек — до 86,88 рубля.

Ранее сегодня цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $25 за баррель.

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