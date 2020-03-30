Токио, , 09:24 — REGNUM Японская автокомпания Mitsubishi планирует приобрести 10% акций французского автопроизводителя Renault. Об этом сообщает газета Les Echos.

Таким образом предполагается укрепить альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. По имеющейся информации, детали сделки обнародуют в мае текущего года. При этом официально покупку части акций французской автокомпании японским брендом пока не подтвердили.

По данным газеты, в качестве мер по укреплению альянса могут быть предприняты реструктуризация, закрытие заводов и программы по оптимизации трат.

Напомним, в начале марта 2020 года в России на калужском автомобильном заводе началось производство обновлённого кроссовера Mitsubishi Outlander с трансмиссией S-AWC.

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