Альметьевск, Татария, , 09:21 — REGNUM В Альметьевске в одном здании с брендом KIA компания «Апельсин» открыла дилерский центр Mitsubishi. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автосеть.РФ».

До этого момента в здании был автосалон компании Ford. Теперь японский бренд пополнил портфель ГК «Автосеть.РФ», в котором уже имеются такие марки, как KIA и Lada.

Отмечается, что новый дилерский центр Mitsubishi специализируется на реализации и техническом обслуживанию новых машин и автомобилей с пробегом. Дилеры автоцентра предлагают своим клиентам шесть моделей: Pajero, Pajero Sport, L200, Outlander, Eclipse Cross и ASX.

Площадь шоу-рума равна 375 кв. м, а под сервис отведено 239 кв. м. В здании центра для техобслуживания приспособлено три поста, при этом пропускная способность технического центра равна 450 — 500 машин в месяц.

Напомним, за два месяца 2020 года в РФ было продано 4842 машины Mitsubishi. Это на 16% ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

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