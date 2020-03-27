Минск, , 21:33 — REGNUM Апрельские поставки российской нефти в Белоруссию под угрозой срыва, поскольку из-за сохраняющихся разногласий крупнейшие компании России до сих пор не подписали соглашения с белорусским госконцерном «Белнефтехим». Об этом 27 марта проинформировало информагентство Reuters со ссылкой на четыре анонимных источника в отрасли.

По их словам, «Минск хочет большую часть объема получать по-прежнему от группы «Сафмар», а российские компании настаивают на принципе равнодоступности, подразумевающем экспорт в каждом направлении в соответствии с добычей производителя».

В марте Москва и Минск договорились о цене российской нефти для Белоруссии. На этой неделе белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Россия согласовала предложенные Минском условия поставки нефти. По информации источников «Рейтер», «речь идёт об увеличении скидки к формуле цены на $12, до $15,7 за тонну».

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Издание отметило, что с начала года Россия поставляет в Белоруссию меньше трети от объема нефти, предполагаемого экспортным графиком. Причём осуществляют поставки лишь компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и группа «Сафмар», а также «Белнефтехим» не комментируют ситуацию.

«Основной проблемой переговоров РФ и Белоруссии неожиданно стал состав поставщиков: компании группы Сафмар, по мнению остальных экспортеров, уже не имеют права направлять сырье на НПЗ республики, так как это нарушает принцип равнодоступности, говорят источники», — отметило информагентство.

По словам источника агентства, «Русснефть» и «Нефтиса» уже выбрали весь свой график для Белоруссии на 2020 год».

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В публикации отмечено, что поставки российской нефти в Белоруссию ГК «Сафмар» не предусмотрены графиком отгрузок из России на первый и второй кварталы. Весь график для «Сафмар» Минэнерго выделяет дополнительно, сказано в публикации, а «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть», которые планировали возобновить экспорт с апреля, не оформили маршрутные поручения в «Транснефти» и не успеют начать поставки, сказали три источника агентства.

При этом экспортные мощности «Транснефти» и оператор нефтепровода неохотно согласовывает новые объёмы. В то же время экспорт Urals из российских балтийских портов в апреле вырастет на 12% к плану марта, до 6,7 млн т, а отгрузки из Новороссийска запланированы на уровне 2,56 млн т (2,2 млн т в плане марта).

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