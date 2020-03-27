Москва, , 12:59 — REGNUM Локально нефть марки Brent консолидируется в диапазоне $24−31 за баррель. Однако с точки зрения долгосрочного тренда ситуация не изменилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«По-прежнему ожидается дальнейшее снижение к нижней границе диапазона, далее падение может усилиться. Уже на следующей неделе ситуация на нефтяном рынке может ухудшиться.

Падение может усилиться на фоне завершения соглашения ОПЕК+, а также из-за резкого увеличения добычи со стороны стран Саудовской Аравии, России и ряда других более мелких игроков. Одна только Саудовская Аравия может нарастить экспорт более чем на 2 млн баррелей в сутки.

Одновременно с этим общую картину омрачает пессимистичный прогноз от МЭА, который прогнозирует падение спроса на 20%, поскольку 3 миллиарда человек находятся в изоляции из-за коронавируса.

То есть спрос может упасть до 80 млн баррелей в сутки при предложении более 102,37 млн баррелей в сутки», — считает эксперт.

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