Бишкек, , 14:09 — REGNUM Правительство Киргизии вводит ограничение на повышение цен на 11 видов продуктов питания — на муку, на сахар, на растительное масло и на другие социально значимые продовольственные товары. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 16 марта.

Отмечается, что государственное регулирование цен на продовольствие — это временная мера, которая будет действовать не более 90 дней.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что власти страны не позволят продавцам безосновательно повышать цены, а спекулянтов накажут.

По словам высокопоставленного чиновника, за ситуацией с ценами на рынках и в магазинах тщательно следят соответствующие госслужбы.

«В тяжелые моменты мы не допустим того, чтобы граждане в одиночку решали такие проблемы. Мы не допустим того, чтобы отдельные лица наживались на обычных гражданах», — подытожил глава правительства Киргизии.

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